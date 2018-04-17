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Во Владивостоке закрыто движение троллейбусов на маршруте № 11
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Во Владивостоке закрыто движение троллейбусов на маршруте № 11 

Primpress 58 минут назад
Фото: Primpress
Движение троллейбусов на маршруте № 11 во Владивостоке временно закрыто, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ОАО «Электрический транспорт Владивостока»
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