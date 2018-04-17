Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал новую жертву

Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал 146-ю жертву

В Санкт-Петербурге очередной грузовик получил повреждения под мостом, несмотря на предупреждающий плакат «"Газель" не проедет». Об этом

Жизнь — боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP— Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.

— Мост глупости (@FoolsBridge) говорится в Twitter-аккаунте сообщества «Мост глупости», посвященного инцидентам с данной конструкцией.

Утверждается, что это уже 146-я «жертва» моста на Софийской улице. На кадрах видно, как грузовик практически полностью лишился кузова, задев им низкую опору конструкции.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает автолюбителей от экспериментов. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов. Некоторые даже задаются вопросом, сколько надо «Газелей», чтобы протереть ими тоннель.