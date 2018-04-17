Жительница Ачинска отсудила у мэрии компенсацию за попавший в люк автомобиль

Красноярский краевой суд оставил в силе решение Ачинского городского суда о компенсации автовладелице, машина которой прошлым летом получила повреждения из-за открытого люка на проезжей части.

За рулем автомобиля находился сын хозяйки машны. Он случайно заехал в открытый канализационный люк, находящийся на дороге, в машине включился аварийный режим, треснуло лобовое стекло. Мужчина вызвал сотрудников ДПС , которые зафиксировали случившееся.

В автомобиле из-за происшествия оказались повреждены диск и шина правого переднего колеса, передний бампер, подкрылка и кронштейн передней защиты ДВС, треснуло ветровое стекло, появились стуки в рулевом управлении. Ремонт машины обошелся в 137 тыс. рублей. Ее хозяйка направила в администрацию Ачинска претензию, но в компенсации ущерба ей отказали. Тогда автовладелица обратилась в суд.

Ачинский суд подтвердил, что авария случилась из-за открытого люка, за состояние которого отвечает муниципальное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности Ачинска». Однако в суде заявили и о частичной вине в случившемся самого водителя: поскольку видимость была хорошая, он вполне мог заметить препятствие и предотвратить ДТП. В итоге в процентном соотношении суд возложил на водителя 20% ответственности за причиненный вред, а на муниципальное учреждение — 80%. Таким образом, организация-ответчик должна была выплатить хозяйке машины 109,6 тыс. рублей и 3,5 тыс. рублей за экспертную оценку ущерба.

Красноярский краевой суд, где автовладелица обжаловала решение, оставил его без изменений.