Ещё
На ВИЗе автофургон протаранил легковушку и перевернулся на бок: один человек погиб
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ВИЗе автофургон протаранил легковушку и перевернулся на бок: один человек погиб 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
Около пяти утра 17 апреля на пересечении улиц Токарей и Крауля произошло серьёзное ДТП: столкнулись Daewoo Nexia и фургон Peugeot Boxer. Удар был настолько сильным, что водитель легкового автомобиля скончался практически сразу.
— Водитель Daewoo Nexia поворачивал на зелёный свет, когда Peugeot врезался ему в бок. От удара обе машины отбросило на автобусную остановку, — сообщил очевидец.
Известно, что в фургоне ехали четверо человек, все они прибыли из Магнитогорска и направлялись на рынок «Таганский ряд». В ДТП травм не получил только водитель фургона, троих его пассажиров с места аварии увезли в больницы.
e1.ru: последние новости
У грузовика смяло кабину: на железнодорожной станции в Сысерти фура столкнулась с поездом На Компрессорном иномарка влетела в ограждение: погиб молодой парень 20-летняя автомобилистка на проспекте Космонавтов врезалась в столб и погубила пассажира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать148
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение