На ВИЗе автофургон протаранил легковушку и перевернулся на бок: один человек погиб

Около пяти утра 17 апреля на пересечении улиц Токарей и Крауля произошло серьёзное ДТП: столкнулись Daewoo Nexia и фургон Peugeot Boxer. Удар был настолько сильным, что водитель легкового автомобиля скончался практически сразу.

— Водитель Daewoo Nexia поворачивал на зелёный свет, когда Peugeot врезался ему в бок. От удара обе машины отбросило на автобусную остановку, — сообщил очевидец.

Известно, что в фургоне ехали четверо человек, все они прибыли из Магнитогорска и направлялись на рынок «Таганский ряд». В ДТП травм не получил только водитель фургона, троих его пассажиров с места аварии увезли в больницы.