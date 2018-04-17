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Барнаул встал в восьмибальные пробки
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Барнаул встал в восьмибальные пробки 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 17 апреля, на дорогах столицы Алтайского края образовались заторы. Особенно затруднительная дорожная ситуация наблюдается в районе центра города.
В частности наиболее непростая ситуация была отмечена на Павловском тракте, где пробка растянулась почти на восемь километров: от пересечения с улицей Звездной до перекрестка с Малахова, а также на улице Попова. Скорость движения автомобилей здесь не превышает пять километров в час, сообщают данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Причиной такого затора автомобилисты называют неработающий светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Кроме того, затруднено движение и по шоссе Ленточный Бор, по Змеиногорскому тракту и проспекту Калинина, сообщают горожане в паблике Barnaul 22.
Фото: pixabay.com.
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