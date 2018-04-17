Барнаул встал в восьмибальные пробки

Во вторник, 17 апреля, на дорогах столицы Алтайского края образовались заторы. Особенно затруднительная дорожная ситуация наблюдается в районе центра города.

В частности наиболее непростая ситуация была отмечена на Павловском тракте, где пробка растянулась почти на восемь километров: от пересечения с улицей Звездной до перекрестка с Малахова, а также на улице Попова. Скорость движения автомобилей здесь не превышает пять километров в час, сообщают данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Причиной такого затора автомобилисты называют неработающий светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Кроме того, затруднено движение и по шоссе Ленточный Бор, по Змеиногорскому тракту и проспекту Калинина, сообщают горожане в паблике Barnaul 22.

Фото: pixabay.com.