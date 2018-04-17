Ещё
Американцы из гетто украли пистолеты, сбежали от полиции и умерли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцы из гетто украли пистолеты, сбежали от полиции и умерли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Мичиган молодые люди совершили налет на магазин оружия, а затем погибли, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает Fox News.
По информации канала, четыре человека ворвались в оружейный магазин в Линкольн Тауншип утром 15 апреля. Они украли восемь пистолетов, после чего скрылись с места происшествия. Молодых людей на внедорожнике запомнил очевидец, он описал машину полицейским.
Через некоторое время подозрительное авто обнаружил помощник местного шерифа. Он остановил внедорожник. Грабители сделали вид, что подчинились, но затем машина резко тронулась с места. Справиться с управлением у водителя не получилось: авто смогло свернуть с трассы, однако сразу после вылетело с дороги и врезалось в дерево.
В результате трое подозреваемых — 20-летний водитель и два его 17-летних пассажира — погибли на месте. Еще один 17-летний молодой человек был госпитализирован в критическом состоянии. Отмечается, что все они были уроженцами района Бентон Харбор, примерно 90 процентов населения которого составляют афроамериканцы. Все украденное оружие нашли на месте ДТП.
В начале апреля сообщалось, что в американском штате Теннесси работника одного из супермаркетов обвинили в убийстве подростка, не заплатившего за товар. Мужчина вышел за парнем на улицу, после чего один раз выстрелил в его сторону, однако, по-видимому, не понял, что попал, и вернулся к работе.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал 146-ю жертву5
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение