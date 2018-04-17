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В Новосибирске водитель пойдет под суд за сбитую на переходе женщину
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В Новосибирске водитель пойдет под суд за сбитую на переходе женщину 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о сбитой на пешеходном переходе женщине.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, происшествие случилось в октябре 2017 года в Кировском районе Новосибирска. Как было установлено в ходе предварительного следствия, 64-летний водитель за рулем автомобиля ГАЗ, направляясь по ул. Лыщинского, начал поворачивать перед пешеходным переходом, но не убедился в безопасности маневра. В это время на разрешенный сигнал светофора дорогу переходила 48-летняя женщина.
Пешеход попала под удар грузовой газели и получила тяжелые травмы. Свою вину в совершении правонарушения водитель признал полностью. Уголовное дело передано в суд.
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