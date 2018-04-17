Ещё
Ралли на «Тиграх»: кадры экстремального заезда спецназа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ралли на «Тиграх»: кадры экстремального заезда спецназа 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Бойцы ЗВО соревновались в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности.
Для спецназа Западного военного округа начался отборочный этап конкурса «Военное ралли». «Уралы» и «КамАЗы» резво наматывают километры по заснеженной трассе — водители специального назначения выжимают из грузовиков все, что можно.
Умение совершать крутые маневры на огромной скорости в боевой обстановке может спасти бойцам жизнь.
На трассе длиной 20 километров соревнуются пять команд по семь человек. Виражи проходят не только грузовики, но и бронированные «Тигры», которые в этот раз впервые участвуют в военном ралли.
Пока водитель показывает чудеса мастерства за рулем, стрелок поражает цели из танкового пулемета Калашникова.
Окружной этап соревнований пройдет в Ленинградской области. Туда попадут только лучшие из лучших, хотя в нашем спецназе других и не бывает. А уже летом разведчики Западного округа будут бороться за главный приз на Армейских международных играх-2018.
ТК «Звезда»: последние новости
Автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье СК возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой и поездом в Крыму На Крымском мосту будет запущена автоматизированная система управления движением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал новую жертву31
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей2
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение