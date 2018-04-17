Водитель «Тойоты» получил сотрясение в ДТП на перекрёстке

ДТП произошло в 21:00 недалеко от остановки «Куприна».

«Водитель 1995 года рождения на автомобиле Toyota Mark II двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Доватора с левым поворотом на улицу Высоковольтную. Напротив дома № 2А он столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя 1977 года рождения, двигавшимся по Гусинобродскому шоссе в сторону улицы Доватора. После столкновения Mark II столкнулся с Subaru Forester, стоящим на светофоре», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По информации городской автоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель Toyota Mark II. По предварительной информации, он получил сотрясение головного мозга. На месте аварии также работали спасатели МАСС, которые провели противопожарные мероприятия.