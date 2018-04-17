В результате ДТП на трассе в Приморье пострадало четыре человека

По факту автоаварии, в которой пострадало четыре человека в Надежденском районе, инспекторы ДПС проводят проверку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Информация о случившемся ДТП поступила в дежурную часть полиции по Надеждинскому району. Авария произошла в районе 696 км автодороги А-370 «Уссури». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Во время аварии травмы получило четыре человека: водители и пассажиры обоих автомобилей.

На момент происшествия стаж вождения каждого водителя составил один год. При этом виновник ДТП в январе 2018 года привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения

По факту ДТП проводится проверка.