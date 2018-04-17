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В результате ДТП на трассе в Приморье пострадало четыре человека
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В результате ДТП на трассе в Приморье пострадало четыре человека 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
По факту автоаварии, в которой пострадало четыре человека в Надежденском районе, инспекторы ДПС проводят проверку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Информация о случившемся ДТП поступила в дежурную часть полиции по Надеждинскому району. Авария произошла в районе 696 км автодороги А-370 «Уссури». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Во время аварии травмы получило четыре человека: водители и пассажиры обоих автомобилей.
На момент происшествия стаж вождения каждого водителя составил один год. При этом виновник ДТП в январе 2018 года привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения
По факту ДТП проводится проверка.
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