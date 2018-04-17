Детское кресло с подушкой безопасности впервые поступило в продажу

Компания Maxi‐Cosi разработала первое в мире детское автомобильное кресло, оснащенное встроенными подушками безопасности. Об этом сообщило издание Motor.ru.

Уточняется, что новинка поступила в продажу в Великобритании. Стоимость такого кресла оценивается примерно в 48 тысяч рублей.

Согласно сообщению, детское автокресло содержит две подушки безопасности — в плечевых накладках, которые фиксируют лямки кресла. Так, при аварии для их раскрытия потребуется всего 0,05 секунды.

Известно, что устройство уже прошло все необходимые испытания. При лобовом столкновении транспортных средств, такое кресло способно снизить действующую силу на 55% по сравнению с обычными фиксирующими устройствами.

Британские медики призвали всех родителей, кто ездит в автомобиле вместе со своими маленькими детьми, приклеивать на детские кресла записки с данными о ребенке. По их мнению, такая информация будет полезна в случае аварии.