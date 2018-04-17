Автохамы в городе: лунная автопоходка и парковка на сугробе

С наступлением весеннего тепла в душах самарских водителей просыпается тяга к прекрасному. Пока одни устраивают мини-представления на парковках, другие изучают картины художников или изысканные блюда высокой кухни. За эти и многие другие «подвиги» они попадают в рубрику «Автохамы в городе».

Водители-искусствоведы

Восточная философия — инь и янь В Тольятти водитель KIA решил внести гармонию в окружающую действительность на парковке на улице Лизы Чайкиной. Он оставил свою машину между Subaru Lada и заехал на свое место передом, а не задом, как остальные автолюбители.

Видимо, торопится в картинную галерею

Ценителя высокого искусства заметили недалеко от Дома печати.

— Мужчина на Lexus едва не наехал на меня, даже не посигналил. Видимо, надеялся, что я его спиной замечу, — рассказал автор фото. — Когда я его сфотографировал, он отъехал назад и с криками «Ты что, Пикассо?» попытался еще раз на меня наехать.

Школа нехороших манер

Другой подвид автолюбителей любит устраивать «уроки» хорошего поведения для пешеходов и других участников дорожного движения. Некоторые из них считают, что добро должно быть с кулаками.

«Ура» на номерах. А чему радуемся?

— Страна должна знать своих героев! Этот мужчина оставил свое авто около одного из домов на 5-й просеке. Я сделал ему замечание за неправильную парковку, — пояснил автор фото. — В итоге: ушибы, сотрясение, порванная одежда и сломанный телефон.

«Открытый урок» хороших манер провели на улице Фрунзе в Тольятти. Владельца Volkswagen попросили уйти с дороги, но его ответ никто не услышал. Однако потом он сел в иномарку и начал всеми силами блокировать выезд.

Блокировал выезд со стоянки

Меня можно найти у ресторана или под знаком

Некоторые романтичные натуры назначают свидания у памятников или других заметных мест. Но эти водители предпочли превратить в места встречи свои авто.

Владелец Toyota остановился у одного из ресторанов на проспекте Ленина. Если верить описанию в интернете, здесь готовят блюда английской кухни. Надеемся, что чай, овсянка и бифштекс смогли заглушить муки совести от неправильной парковки.

Фонд дикой природы может быть спокоен — животное не пострадало

А вот под колеса этих Lada случайно попала целая зебра. Правда, речь идет не о животном, а о дорожной разметке. Priora полностью перекрыла пешеходную дорожку, а Vesta, видимо, ожидает клиента около бизнес-центра.

НКО — неопознанный колесный объект

Еще один автолюбитель так жаждал попасть на работу, что просто бросил авто на углу и убежал. Его Ford к тому же нарушил еще один пункт ПДД. Вы видите номера? Вот и мы нет.

«Зеленая» парковка

Ранее мы писали про водителя Suzuki , который от отчаяния решил парковаться прямо на сугробе недалеко от спорткомплекса «Ипподром Арена». У него нашелся последователь.

Родео на сугробе

Водитель внедорожника «оседлал» еще один снежный нанос недалеко от ресторана быстрого питания.

Березку иномарка не задела, честно-честно

Расти моя Lada, большая-пребольшая!

Другие автолюбители предпочитают оставлять свои машины на газонах. Toyota с красивыми номерами остановилась на зеленой полосе на Молодогвардейской, как и эта Lada.

Карета к подъезду подана!

А вот владелец этого Renault зашел, а точнее, заехал еще дальше. Зачем искать место для парковки, если его можно найти прямо у входа в подъезд?

Автохамы в городе_03_2018-04-16 Этот тольяттинский водитель Lada 2111, скорее всего, предпочитает слушать за рулем песни Майкла Джексона. Иначе как можно объяснить эту «лунную походку» на полосе? Подписчики группы «Происшествия Тольятти» предположили, что водитель так торопится занять место поп-короля, что забывает о Правилах дорожного движения.

Автохамы в городе_02_2018-04-16 По словам автора этого видео, грузовик полчаса стоял во дворе. Казалось бы, ничего необычного — стоит и стоит. Но «Газель» перекрыла выезд со двора, и из нее не было ни погрузки, ни выгрузки. А после, если верить словам автора в группе «ДТП Самара», водитель начал ругаться, кричать и плеваться.