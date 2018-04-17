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На трассе под Томском неизвестный водитель устроил смертельное ДТП
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На трассе под Томском неизвестный водитель устроил смертельное ДТП 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла на четвертом километре автомобильной трассы, неподалеку от поселка Корнилово — деревни Аркашево Томского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, неизвестный водитель сбил молодую женщину и скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность погибшей пока не установлена. Уточняется, что на вид ей около тридцати лет. На момент происшествия женщина была одета в куртку темного цвета, синие джинсы и темные кеды. Светоотражающие элементы на одежде отсутствовали.
Фото: pixabay.com.
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