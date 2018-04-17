Ещё
Три развязки на Московской кольцевой автодороге реконструируют в ближайшие годы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три развязки на Московской кольцевой автодороге реконструируют в ближайшие годы 

Авторадио 1 час назад
Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, будут обновлены развязки на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля. Также будет реконструирована и расширена дорожная сеть в ряде районах, прилегающих к кольцевой дороге. В этом году также началась реконструкция развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Завершить работы на ней планируют в 2021 году. Напомним, что за прошедшие годы реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.
Авторадио: последние новости
Глава Минздрава контролирует ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП в Подмосковье Прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП на трассе А-107 Автоматизированную систему управления движением начали внедрять на мосту в Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал новую жертву31
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей2
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение