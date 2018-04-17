Три развязки на Московской кольцевой автодороге реконструируют в ближайшие годы 

Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, будут обновлены развязки на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля. Также будет реконструирована и расширена дорожная сеть в ряде районах, прилегающих к кольцевой дороге. В этом году также началась реконструкция развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Завершить работы на ней планируют в 2021 году. Напомним, что за прошедшие годы реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.