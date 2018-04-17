В Омской области начали ремонтировать федеральные трассы

Об этом сообщается на официальном сайте ФКУ «Сибуправтодор».

В связи с благоприятными погодными условиями Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» с 16 апреля начало ремонт трасс в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях.

В омском регионе дорожники начали ремонтировать участки трассы Р-254 «Иртыш» в Азовском, Омском и Крутинском районах. Ремонт завершат до 2018 года.

Омских водителей предупреждают, что во время ремонта трасс автомобильное движение организуют по определённым полосам, установят специальные информационные щиты и дорожные знаки.