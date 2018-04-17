Ещё
В Омской области сэкономят 170 млн рублей на ремонте дорог
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омской области сэкономят 170 млн рублей на ремонте дорог 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель.
Сегодня, 17 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая ремонту дорог. В ней принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель. Он заявил, что в районах области отремонтируют пять дорог, аукционы уже пришли. При этом чиновники сэкономят на ремонте трасс.
«В 2018 году в районах области отремонтируют пять дорог. По четырём объектам уже прошли аукционы. Получилась экономия в 170 млн рублей», — заявил Александр Фрикель.
Чиновник также добавил, что аукцион по ремонту дороги до посёлка Багбасар пройдёт 23 апреля. А до конца текущего месяца со всеми подрядчиками заключат контракты. Ремонт трасс, по словам Фрикеля, начнётся с наступлением благоприятных погодных условий.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске к осени установят два новых светофора Асфальт на омских дорогах тает, обнажая арматуру Под Омском в ДТП погибло три человека, ещё пятеро ранены
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка26
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Россияне отказываются от ОСАГО232
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение