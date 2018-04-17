В Омской области сэкономят 170 млн рублей на ремонте дорог

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель

Сегодня, 17 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая ремонту дорог. В ней принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель. Он заявил, что в районах области отремонтируют пять дорог, аукционы уже пришли. При этом чиновники сэкономят на ремонте трасс.

«В 2018 году в районах области отремонтируют пять дорог. По четырём объектам уже прошли аукционы. Получилась экономия в 170 млн рублей», — заявил Александр Фрикель.

Чиновник также добавил, что аукцион по ремонту дороги до посёлка Багбасар пройдёт 23 апреля. А до конца текущего месяца со всеми подрядчиками заключат контракты. Ремонт трасс, по словам Фрикеля, начнётся с наступлением благоприятных погодных условий.