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С кражи бензина саратовец переключился на наркотики
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С кражи бензина саратовец переключился на наркотики 

Новости Саратова 43 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Неудачливый водитель был задержан в Заводском районе областного центра дорожными полицейскими.
При проверке выяснилось, что 18-летний парень, находившийся за рулем ВАЗ-2115 был пьян и не имел водительских прав.
Когда задержанный попытался найти хоть какой-то документ, удостоверяющий личность, то случайно обронил непонятный сверток. Пакет вызвал подозрение у правоохранителей, которые при досмотре выяснили его криминальное происхождение. В свертке были растительные наркотики.
Когда был досмотрен автомобиль, то в нем нашелся еще один пакет с «дурью». Парень был доставлен в полицейский участок.
Полицейские навели справки и выяснили, что молодой человек год назад занимался сливом бензина из чужих автомобилей. На этот раз избежать уголовного наказания достигшему совершеннолетия злоумышленнику не удастся.
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