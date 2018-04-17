С кражи бензина саратовец переключился на наркотики

Неудачливый водитель был задержан в Заводском районе областного центра дорожными полицейскими.

При проверке выяснилось, что 18-летний парень, находившийся за рулем ВАЗ-2115 был пьян и не имел водительских прав.

Когда задержанный попытался найти хоть какой-то документ, удостоверяющий личность, то случайно обронил непонятный сверток. Пакет вызвал подозрение у правоохранителей, которые при досмотре выяснили его криминальное происхождение. В свертке были растительные наркотики.

Когда был досмотрен автомобиль, то в нем нашелся еще один пакет с «дурью». Парень был доставлен в полицейский участок.

Полицейские навели справки и выяснили, что молодой человек год назад занимался сливом бензина из чужих автомобилей. На этот раз избежать уголовного наказания достигшему совершеннолетия злоумышленнику не удастся.