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В центре Екатеринбурга детсад и жилые дома остались без воды
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В центре Екатеринбурга детсад и жилые дома остались без воды 

Уралинформбюро 20 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В ночь на 17 апреля на перекрестке улиц Гагарина и Малышева в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Сообщение об утечке воды поступило в МУП «Водоканал» в 05.30 утра.
К 7.00 аварийная бригада отключила водовод. Сейчас без холодной воды остаются жители четырех домов и один детский сад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Ремонтные работы пришлось отложить из-за киоска, расположенного над трубопроводом. Специалисты ждут, когда хозяин конструкции перенесет ее. Сразу после этого они приступят к раскопочным работам, чтобы найти и залатать дыру в трубе.
К домам организован подвоз воды.
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