В центре Екатеринбурга детсад и жилые дома остались без воды

В ночь на 17 апреля на перекрестке улиц Гагарина и Малышева в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Сообщение об утечке воды поступило в МУП «Водоканал» в 05.30 утра.

К 7.00 аварийная бригада отключила водовод. Сейчас без холодной воды остаются жители четырех домов и один детский сад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Ремонтные работы пришлось отложить из-за киоска, расположенного над трубопроводом. Специалисты ждут, когда хозяин конструкции перенесет ее. Сразу после этого они приступят к раскопочным работам, чтобы найти и залатать дыру в трубе.

К домам организован подвоз воды.