В Новом Уренгое автомобилистка сбила ребенка на «зебре»

ДТП с участием юного пешехода произошло накануне около шести вечера на Ленинградском проспекте в Новом Уренгое.

По предварительным данным, горожанка за рулем «Мазды» вовремя не снизила скорость и сшибла бампером 10-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, сообщили «Красному Северу» в региональном управлении ГИБДД . Пострадавшего доставили в городскую больницу, но вскоре отпустили домой — ребенок отделался ушибами, он будет получать амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз призвали автомобилистов быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. При этом и пешеходы в соответствии с правилами обязаны убедиться в своей безопасности перед тем как переходить дорогу, напоминают в УГИБДД.

С начала года, по данным автоинспекторов, на Ямале пострадали в авариях 23 ребенка.