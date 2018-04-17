В Новом Уренгое автомобилистка сбила ребенка на «зебре» 

ДТП с участием юного пешехода произошло накануне около шести вечера на Ленинградском проспекте в Новом Уренгое.
По предварительным данным, горожанка за рулем «Мазды» вовремя не снизила скорость и сшибла бампером 10-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, сообщили «Красному Северу» в региональном управлении ГИБДД. Пострадавшего доставили в городскую больницу, но вскоре отпустили домой — ребенок отделался ушибами, он будет получать амбулаторное лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции еще раз призвали автомобилистов быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. При этом и пешеходы в соответствии с правилами обязаны убедиться в своей безопасности перед тем как переходить дорогу, напоминают в УГИБДД.
С начала года, по данным автоинспекторов, на Ямале пострадали в авариях 23 ребенка.