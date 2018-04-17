В Новом Уренгое иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе

В Новом Уренгое на пешеходном переходе по Ленинградскому проспекту водитель иномарки не заметил ребёнка на пешеходном переходе. 11 — летний мальчик переходил дорогу на пешеходном переходе, как вдруг на него наехал автомобиль. От удара об капот автомобиля ребёнок упал на дорогу и получил поверхностную травму головы. Госпитализация пострадавшему пешеходу не понадобилась. Сейчас парень проходит амбулаторное лечение.

По предварительной информации правоохранителей водитель иномарки не пропустил мальчика, хотя по правилам дорожного движения преимущество на дороге у пешехода. Следствие продолжается.

Источник фотографии: gagarin.readovka.ru