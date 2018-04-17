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В саратовском такси разбились пассажиры с ребенком
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В саратовском такси разбились пассажиры с ребенком 

Новости Саратова 8 минут назад
Фото: Новости Саратова
Ночью на мосту Саратов-Энгельс в ДТП пострадали четыре человека, одни из которых — ребенок.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ехавший на автомобиле ВАЗ-2110 «бомбила» вез с собой семью из 3-х человек. В том числе — малолетнего ребенка.
Такси направлялось из Саратова в Энгельс. Неожиданно машина столкнулась с ехавшим навстречу трактором. Вполне возможно, что таксист задремал за рулем.
Во время столкновения с трактором пострадали все, находившиеся в автомобиле люди, включая самого таксиста. Участники ДТП госпитализированы. В настоящий момент дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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