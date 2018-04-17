На ночной трассе в Пензенской области столкнулись три авто, есть пострадавший

В ночь с понедельника на вторник спасателям пришлось выезжать на место аварии с участием сразу трех транспортных средств, среди которых — многотонный большегруз. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в Нижнеломовском районе Пензенской области поступил на пульт дежурного 17 апреля в 00:10 по московскому времени.

«На 548 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» не смогли разъехаться ВАЗ-2110 « Hyundai » и «DAF». В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О возрасте пострадавшего, а также степени тяжести полученных им травм не сообщается. В настоящее время в обстоятельствах тройного ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обращаются к пензенцам спасатели.