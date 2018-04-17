Утром пензенские автомобилисты теряют время на выезде из города

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы в отдельных районах Пензы затруднено дорожное движение.

Небольшой затор образовался в районе Центрального рынка. Автомобилисты испытывают трудности на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Средняя скорость движения транспортного потока на улице Урицкого составляет 10 км/ч, на улице Суворова — 15-20 км/ч.

Немного затруднено движение на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. По возможности ищите пути объезда.

Небольшая пробка скопилась на улице Терновского при движении в сторону центра. Затор образовался в районе пересечения с Сухумской улицей. Средняя скорость движения автотранспорта составляет 15 км/ч.

Испытывают трудности автомобилисты на улице Чаадаева при движении в сторону области. Затор образовался на перекрестке с улицей Дружбы.