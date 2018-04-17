Ещё
Утром пензенские автомобилисты теряют время на выезде из города
Далее:
Читайте также:
Ещё

Утром пензенские автомобилисты теряют время на выезде из города 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы в отдельных районах Пензы затруднено дорожное движение.
Небольшой затор образовался в районе Центрального рынка. Автомобилисты испытывают трудности на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Средняя скорость движения транспортного потока на улице Урицкого составляет 10 км/ч, на улице Суворова — 15-20 км/ч.
Немного затруднено движение на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. По возможности ищите пути объезда.
Небольшая пробка скопилась на улице Терновского при движении в сторону центра. Затор образовался в районе пересечения с Сухумской улицей. Средняя скорость движения автотранспорта составляет 15 км/ч.
Испытывают трудности автомобилисты на улице Чаадаева при движении в сторону области. Затор образовался на перекрестке с улицей Дружбы.
PNZdrive: последние новости
На ночной трассе в Пензенской области столкнулись три авто, есть пострадавший В Пензе виновника смертельного ДТП с ребенком осудили на три года Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 12 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Россияне отказываются от ОСАГО1
Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей2
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение