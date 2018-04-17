«Он просил прощения»: водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП на Уинской, оставили в СИЗО до июня

В Перми суд еще на два месяца продлил арест водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП. В страшной аварии погиб школьник.

20 февраля на улице Уинской столкнулись два пассажирских автобуса. В результате 12-летний мальчик, который был пассажиром, погиб. Еще двое подростков-студентов были госпитализированы.

68-й автобус, за рулем которого была женщина, ехал с пассажирами по улице Уинской, а 1-й автобус, который был пустым, с водителем-мужчиной на большой скорости двигался навстречу со стороны улицы Макаренко. По предварительной информации, его занесло и выбросило на встречку. После этого он столкнулся с другим автобусом, пояснили в краевой полиции.

— Подозреваемый возражал против ареста еще на два месяца, однако суд принял решение о продлении срока под стражей, — сообщили 59.ru в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. — В суде подозреваемый попросил прощения.

Погибший мальчик ездил в автобусе №68 почти каждое утро — в школу. В учебном заведении военной направленности, где с сентября учился пятиклассник, 59.ru сообщили, что о трагедии они узнали от МЧС

— С утра раздался звонок. Звонили из МЧС. Так мы узнали, что произошло страшное ДТП, где погиб Антон (имя изменено — прим. автора). Он учился у нас вместе со своим старшим братом, который скоро будет выпускником. Братьев мама воспитывает одна, — рассказали 59.ru в школе. — Мальчик неплохо учился. Никогда не опаздывал на построение. Оно у нас начинается в 07:50. Антон каждый день ездил с Садового.

В учебном заведении пояснили, что дорога занимала у пятиклассника больше 40 минут. Приходилось ездить с пересадками.

Брат погибшего в аварии мальчика рассказал, что Антон ездил по этому маршруту каждое утро.

— Так получилось, что мне нужно было ко второму уроку ехать, а брату как всегда — к первому, — рассказал ранее 59.ru брат.