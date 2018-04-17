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Нарушители выехали на костромские «выделенки» больше тысячи раз за две недели
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Нарушители выехали на костромские «выделенки» больше тысячи раз за две недели 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Нежелание стоять в пробках и стремление побыстрее переправиться через мост толкает костромских водителей на грубые нарушения. За две недели они более тысячи раз выехали на полосы, предназначенные для общественного транспорта, сообщает управление МВД по Костромской области.
1 тысяча 310 — именно такое количество подобных нарушений допустили автовладельцы. При этом 1 тысячу 230 нарушений помогли выявить установленные камеры видеофиксации. Эта мера, как видно, оправдывает себя. На всех нарушителей составлены протоколы, они заплатят штраф.
Напомним, что штраф за проезд по выделенной полосе для владельцев личного транспорта — 1 тысяча 500 рублей.
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