Костромские водители начали драться в пробке под мостом

На улице Нижняя Дебря, под костромским мостом, водители устраивают разбирательства, стоя в пробке. Как узнал KOSTROMA.TODAY, в соцсетях появилось видео, на котором четко видно, как один из водителей решил разобраться с владельцем автомобиля, который без очереди влез на полосу перед ним.

Драка под мостом-2 Оппонент опустил стекло для разговора. Но беседа явно не состоялась. Первый водитель принял боксерскую стойку и попытался ударить ненавистного нарушителя. Судя по видео, до серьезной драки не дошло, после пары неудачных попыток разъяренный молодой человек вынужден был вернуться в свой автомобиль.

Кстати, в оригинале видео сопровождается ярким звуковым сопровождением — водитель, который снимает конфликт, сопровождает видеоряд нецензурными комментариями. Надо сказать, выглядят они поразительно уместно.