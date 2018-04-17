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Костромские водители начали драться в пробке под мостом
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Костромские водители начали драться в пробке под мостом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
На улице Нижняя Дебря, под костромским мостом, водители устраивают разбирательства, стоя в пробке. Как узнал KOSTROMA.TODAY, в соцсетях появилось видео, на котором четко видно, как один из водителей решил разобраться с владельцем автомобиля, который без очереди влез на полосу перед ним.
Драка под мостом-2  Оппонент опустил стекло для разговора. Но беседа явно не состоялась. Первый водитель принял боксерскую стойку и попытался ударить ненавистного нарушителя. Судя по видео, до серьезной драки не дошло, после пары неудачных попыток разъяренный молодой человек вынужден был вернуться в свой автомобиль.
Кстати, в оригинале видео сопровождается ярким звуковым сопровождением — водитель, который снимает конфликт, сопровождает видеоряд нецензурными комментариями. Надо сказать, выглядят они поразительно уместно.
Отметим, что все действо развернулось недалеко от поста ГИБДД.
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