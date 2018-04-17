На трассе Сургут — Нижневартовск водитель пробил железобетонное ограждение

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 апреля в 19:20 на 194-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск недалеко от города Мегиона.

Водитель на автомобиле « Chevrolet Niva» не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение. В результате водитель получил травмы.

Как отмечает окружная ГИБДД , всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.