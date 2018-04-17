Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 апреля в 19:20 на 194-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск недалеко от города Мегиона.
Водитель на автомобиле «Chevrolet Niva» не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение. В результате водитель получил травмы.
Как отмечает окружная ГИБДД, всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.
Напомним, 16 апреля утром на трассе Нижневартовск — Радужный взорвался грузопассажирский УАЗ. По последним данным, госпитализировано 6 человек. Трое находятся в реанимации.