Ещё
На трассе Сургут — Нижневартовск водитель пробил железобетонное ограждение
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе Сургут — Нижневартовск водитель пробил железобетонное ограждение 

АиФ Югра 52 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 апреля в 19:20 на 194-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск недалеко от города Мегиона.
Водитель на автомобиле «Chevrolet Niva» не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение. В результате водитель получил травмы.
Как отмечает окружная ГИБДД, всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.
Напомним, 16 апреля утром на трассе Нижневартовск — Радужный взорвался грузопассажирский УАЗ. По последним данным, госпитализировано 6 человек. Трое находятся в реанимации.
АиФ Югра: последние новости
Водитель самосвала, врезавшийся в поезд, проведет 4 года в колонии Водителей Югры массово проверят на соблюдение правил перевозки детей На трассе «Нижневартовск - Радужный» взорвался УАЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от ОСАГО4
Казахстан закрыл границу с Россией81
Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей2
Российских водителей хотят переаттестовывать148
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение