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В Пензе виновника смертельного ДТП с ребенком осудили на три года
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В Пензе виновника смертельного ДТП с ребенком осудили на три года 

PNZdrive 34 минуты назад
Фото: PNZdrive
56-летнему жителю Саратова, по вине которого в ДТП погибли два человека, вынесли обвинительный приговор. Смертельное ДТП с участием автомобилей «Kia Rio» и «Daewoo Nexia» произошло в сентябре прошлого года на участке трассы «Нижний Новгород-Саратов», проходящем в границах Пензенского района. 47-летний водитель «Daewoo» и его пассажир — мальчик 2014 года рождения — скончались на месте дорожной аварии. Еще одна пассажирка иномарки — 30-летняя женщина — с телесными повреждениями была доставлена в больницу.
Как сообщает пресс-служба Пензенского районного суда, виновник ДТП свою вину признал и раскаялся в содеянном. Помимо этого, суд учел добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, пожилой возраст и состояние здоровья подсудимого.
«Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев. Кроме того, в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 1 800 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу», — добавили в суде.
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