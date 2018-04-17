В Пензе виновника смертельного ДТП с ребенком осудили на три года

56-летнему жителю Саратова, по вине которого в ДТП погибли два человека, вынесли обвинительный приговор. Смертельное ДТП с участием автомобилей « Kia Rio» и « Daewoo Nexia » произошло в сентябре прошлого года на участке трассы «Нижний Новгород-Саратов», проходящем в границах Пензенского района. 47-летний водитель «Daewoo» и его пассажир — мальчик 2014 года рождения — скончались на месте дорожной аварии. Еще одна пассажирка иномарки — 30-летняя женщина — с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Как сообщает пресс-служба Пензенского районного суда, виновник ДТП свою вину признал и раскаялся в содеянном. Помимо этого, суд учел добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, пожилой возраст и состояние здоровья подсудимого.

«Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев. Кроме того, в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 1 800 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу», — добавили в суде.