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В Таганроге мужчина обворовывал чужие машины и поджег иномарку
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В Таганроге мужчина обворовывал чужие машины и поджег иномарку 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
В Таганроге поймали автомобильного вора. В ночь с 16 на 17 апреля мужчина вскрыл несколько автомобилей, припаркованных на улице Шаумяна, а одну из иномарок поджег. — Задержали этого человека, он находился под действием наркотиков. В кармане у него лежал паспорт собственника сгоревшего автомобиля, — рассказал местный житель Борис Устинов. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили эту информацию. — Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.
А в конце февраля полицейские открыли огонь, преследуя похитителей аккумуляторов.
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