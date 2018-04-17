В Таганроге мужчина обворовывал чужие машины и поджег иномарку 

В Таганроге поймали автомобильного вора. В ночь с 16 на 17 апреля мужчина вскрыл несколько автомобилей, припаркованных на улице Шаумяна, а одну из иномарок поджег. — Задержали этого человека, он находился под действием наркотиков. В кармане у него лежал паспорт собственника сгоревшего автомобиля, — рассказал местный житель Борис Устинов. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили эту информацию. — Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.
А в конце февраля полицейские открыли огонь, преследуя похитителей аккумуляторов.