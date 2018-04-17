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Пьяный водитель, убивший троих пассажиров в КЧР, отправится в колонию
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Пьяный водитель, убивший троих пассажиров в КЧР, отправится в колонию 

АиФ Ставрополье 34 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Суд признал нарушителя ПДД в КЧР виновным в смерти троих пассажиров, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Смертельная авария произошла в декабре 2015 года на автодороге «Черкесск-Домбай». Нетрезвый водитель превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате столкновения погибли трое его пассажиров.
Усть-Джегутинский районный суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и пьяном вождении, которое повлекло смерть трёх человек. Его лишили водительских прав на три года и отправили в колонию общего режима на 4,5 года.
Мужчина пытался обжаловать приговор и дошёл до Верховного Суда КЧР. Однако судья согласился со своими коллегами из Усть-Джегуты, поэтому приговор остаётся в силе.
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