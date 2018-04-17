Пьяный водитель, убивший троих пассажиров в КЧР, отправится в колонию

Суд признал нарушителя ПДД в КЧР виновным в смерти троих пассажиров, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканской прокуратуры

Смертельная авария произошла в декабре 2015 года на автодороге «Черкесск-Домбай». Нетрезвый водитель превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате столкновения погибли трое его пассажиров.

Усть-Джегутинский районный суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и пьяном вождении, которое повлекло смерть трёх человек. Его лишили водительских прав на три года и отправили в колонию общего режима на 4,5 года.

Мужчина пытался обжаловать приговор и дошёл до Верховного Суда КЧР. Однако судья согласился со своими коллегами из Усть-Джегуты, поэтому приговор остаётся в силе.