В первом квартале продажи Ford Transit выросли на 63% и это не предел

Продажи Ford Transit в течение первого квартала текущего года возросли до 63%, что составило 2334 автомобиля.

В марте Ford реализовал 1074 автомобиля и это составило 77% от всех выпущенных авто, это позволяет сохранять крупной компании лидирующие позиции на мировом рынке среди конкурентов. В основном автомобили Ford Transit приобретают сети Transit-центров. Основной спрос приходится на такие области как Московская (было реализовано 45% от текущего количества за первый квартал), Санкт-Петербург (реализовано 21%), оставшийся процент равномерно распределился среди 38 крупных городов. В Ростове-на-Дону был зафиксирован прирост Ford Transit за первый квартал на 265%, Новосибирск же увеличил на 200%, Краснодар на 146%.