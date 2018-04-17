На Ялтинской трассе водителя зажал перевернувшийся грузовик

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием грузового автомобиля произошла накануне вечером на трассе Симферополь-Алушта, пострадал водитель большегруза. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

ДТП произошло в районе села Доброе. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия он оказался задет под кабиной, рассказали очевидцы, вызволить его помогали другие автомобилисты.

По предварительным данным, кроме водителя грузовика, никто не пострадал. Причины выясняют эксперты.