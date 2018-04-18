Москва встала в девятибальных пробках

Уровень пробок в Москве в среду вечером достиг отметки 9 баллов. Об этом сообщает сервис. «Яндекс. Пробки».

Сложная дорожная обстановка в настоящее время наблюдается на всех кольцевых магистралях города. Участки, где движение практически парализовано, наблюдаются на Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах. Кроме того, заторы наметились и на наиболее «проблемных» вылетных магистралях: Шоссе Энтузиастов и Щелковском шоссе.

На ряде участков ситуацию, помимо дождливой погоды, осложняет большое количество ДТП.

Днем движение в центре Москвы оказалось фактическим заблокированным из-за провала грунта на Новом Арбате. В результате инцидента доступной для движения в область оказалась лишь одна полоса из трех, что спровоцировало гигантский затор как на самой магистрали, так и на ряде прилегающих улиц и переулков, в том числе на Садовом кольце.