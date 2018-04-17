В Москве ожидают снижения пробок с мая по август

В период с мая по август в Москве понизится загруженность дорог. Как сообщил в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), пробки станут меньше на один балл. — Можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижение загруженности на 1 балл, — приводит сообщение пресс-службы центра РИА «Новости». В ЦОДД напомнили, что в 2017 году в этот период в столице проводились работы по благоустройству, в связи с чем скорость движения в центре была на уровне зимних показателей. В текущем году ожидается, что количество участков проведения реконструкционных работ сократится почти в три раза в сравнении с прошлым. Благодаря этому пропускная способность реконструируемых участков может увеличиться примерно на 50%. В связи с проведением ЧМ-2018 большинство работ закончат к середине июня.. В Москве ожидают снижение пробок с мая по август. Как сообщил в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), пробки станут меньше на один балл. — Можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижения загруженности на 1 балл, — приводит сообщение пресс-службы центра РИА «Новости». ЦОДД прогнозирует снижение пробок в Москве с мая по август на 1 балл. Загруженность дорог в Москве в период с мая по август понизится, а пробки станут меньше на один балл, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник. В центре напомнили, что в прошлом году в этот период скорость движения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за проведения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в среднем на 6% по сравнению с остальными месяцами. «Летом текущего года ожидается более благоприятная транспортная ситуация по сравнению с прошлым, в частности, можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижения загруженности на 1 балл», — сказали в пресс-службе.. Загруженность орог в Москве в перио с мая по август понизится, а пробки станут меньше на оин балл, сообщили РИА Новости в центре организации орожного вижения (ЦОДД) во вторник. В центре напомнили, что в прошлом гоу в этот перио скорость вижения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за провеения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в сренем на 6% по сравнению с остальными месяцами. «Летом текущего гоа ожиается более благоприятная транспортная ситуация по сравнению с прошлым, в частности, можно прогнозировать увеличение среней скорости вижения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым гоом, а снижения загруженности на 1 балл», — сказали в пресс-службе.

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