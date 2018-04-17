ГИБДД: в Татарстане в 2018 году 20% ДТП оформили по «европротоколу»

Госавтоинспекция напоминает, что оформить дорожно-транспортное происшествие можно без участия полицейских. «Европротокол» действует во всех регионах России. Этой процедурой можно воспользоваться, если:

в ДТП столкнулись два автомобиля; в аварии никто не пострадал; не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП;ответственность каждого из водителей была застрахована по договору ОСАГО, заключенному в отношении именно того ТС, при использовании которого произошло ДТП; у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств ДТП.