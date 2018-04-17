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В Туве детский омбудсмен посетила отравившихся подростков
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В Туве детский омбудсмен посетила отравившихся подростков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Детский омбудсмен по Тыве Ольга Россова посетила отравившихся спиртосодержащей жидкостью школьников, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Ранее власти республики со ссылкой на главу региона Шолбан Кара-оола сообщили, что состояние подростков, отравившихся неизвестным веществом в Туве, не угрожает их жизни.
По данным СК РФ, девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место покупки фальсифицированного алкоголя. По данным минздрава республики, первый ребенок поступил в реанимацию из села Торгалыг Улуг-Хемского района утром во вторник. Второй вызов поступил позже — на машине привезли еще восемь мальчиков 2003–2004 годов рождения. Состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков — стабильное.
"Ольга Россова посетила больницу, в которой находилось четверо несовершеннолетних, переговорила с каждым ребенком и родителями, осмотрела условия нахождения и встретилась с руководством больницы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что с председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав детский омбудсмен обсудила план профилактических мероприятий, а также договорилась на следующей встрече в мае детально обсудить профилактическую работу по всем направлениям.
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