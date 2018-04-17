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Власти Тувы рассказали о состоянии отравившихся подростков
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Власти Тувы рассказали о состоянии отравившихся подростков 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Состояние подростков, отравившихся неизвестным веществом в Туве, не угрожает их жизни, сообщили власти республики со ссылкой на главу региона Шолбан Кара-оола.
Ранее СК проинформировал, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место покупки фальсифицированного алкоголя. По данным минздрава республики, первый ребенок поступил в реанимацию из села Торгалыг Улуг-Хемского района утром во вторник. Второй вызов поступил позже — на машине привезли еще восемь мальчиков 2003–2004 годов рождения. Состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков — стабильное.
"По факту отравления детей в селе Торгалыг, докладываю, земляки, что состояние здоровья у ребят не угрожаемое для жизни. Три ребенка находятся в токсикологическом отделении, двоих положили в республиканскую детскую больницу. Но я не вижу поводов для успокоения. Нужно консультироваться с лучшими специалистами и оказывать адекватную медицинскую помощь", — цитирует пресс-служба слова Кара-оола.
По его словам, проведена экспертиза вещества, которым отравились подростки.
"Экспертиза вещества, которым отравились дети, проведена. Ожидаем результаты. Предварительно, бутыль с жидкостью была найдена третьеклассниками на территории пустующего дома, затем жидкость попала в руки детей старшего возраста", — сказал глава республики. Он потребовал тщательно разобраться в обстоятельствах инцидента.
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