Власти Тувы рассказали о состоянии отравившихся подростков

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости . Состояние подростков, отравившихся неизвестным веществом в Туве, не угрожает их жизни, сообщили власти республики со ссылкой на главу региона Шолбан Кара-оола

Ранее СК проинформировал, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место покупки фальсифицированного алкоголя. По данным минздрава республики, первый ребенок поступил в реанимацию из села Торгалыг Улуг-Хемского района утром во вторник. Второй вызов поступил позже — на машине привезли еще восемь мальчиков 2003–2004 годов рождения. Состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков — стабильное.

"По факту отравления детей в селе Торгалыг, докладываю, земляки, что состояние здоровья у ребят не угрожаемое для жизни. Три ребенка находятся в токсикологическом отделении, двоих положили в республиканскую детскую больницу. Но я не вижу поводов для успокоения. Нужно консультироваться с лучшими специалистами и оказывать адекватную медицинскую помощь", — цитирует пресс-служба слова Кара-оола.

По его словам, проведена экспертиза вещества, которым отравились подростки.

"Экспертиза вещества, которым отравились дети, проведена. Ожидаем результаты. Предварительно, бутыль с жидкостью была найдена третьеклассниками на территории пустующего дома, затем жидкость попала в руки детей старшего возраста", — сказал глава республики. Он потребовал тщательно разобраться в обстоятельствах инцидента.