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Водитель пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии
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Водитель пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Авария произошла в Олонецком районе республики. Автомобиль перевернулся в понедельник, 16 апреля, в Олонецком районе Карелии, сообщает Госавтоинспекция республики.
Ранним утром, в 06:00, в Олонецком районе на 302 км автодороги «Кола» 55-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» (житель Медвежьегорского района), двигаясь в сторону города Санкт-Петербург допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сообщение. По материалам: ptzgovorit.ru
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