Cкандальное дело о сбитом возле НГУ мальчике вернули в суд на новое рассмотрение

Новосибирский областной суд 16 апреля отправил дело о резонансом ДТП в Академгородке на новое рассмотрение в суд первой инстанции — два года назад на тротуаре возле НГУ 11-летнего мальчика сбил грузовик с прицепом.

ДТП, в котором серьёзно пострадал мальчик, случилось 29 июня 2016 года на перекрёстке Университетского проспекта с улицами Пирогова и Ильича — микроавтобус не уступил дорогу КАМАЗу, и грузовик сбил ребёнка на тротуаре у пешеходного перехода.

«Апелляционный суд полностью отменил решение первого суда из-за якобы процессуального нарушения, которое допустил судья. При этом это процессуальное нарушение неоднозначное: [его] можно было трактовать по-разному», — сообщила корреспонденту НГС мама пострадавшего мальчика Галина Хитрина.

По словам Хитриной, областной суд вынес такое решение из-за того, что судебные эксперты не стали проводить дополнительную экспертизу в суде первой инстанции. В частности, повторно изучить обстоятельства аварии предлагали в июле 2018 года, то есть уже после истечения срока давности по делу, пояснила мать пострадавшего мальчика.

«Судья [областного суда] отменила решение суда первой инстанции, тем самым поставив на нас крест. Это всё с нуля [надо начинать]: с нуля все допросы… Мы уже физически никак не успеваем к 29 июня, даже если начать завтра. То есть [водитель микроавтобуса Дмитрий] Винс выходит невиновным», — считает Галина Хитрина.

13 февраля Советский районный суд приговорил водителя микроавтобуса к 2 годам ограничения свободы, а также лишил водительских прав на 2,5 года. Следствие по делу длилось больше года, в декабре 2016 года Галина Хитрина даже заявляла о том, что его затягивают. В суд дело поступило в сентябре 2017 года.