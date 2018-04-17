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Двое детей получили травмы в ДТП на Московской
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Двое детей получили травмы в ДТП на Московской 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Утром 16 апреля на пересечении Московской и Азаровской улиц Калуги столкнулись Ford Fusion и Nissan X-Trail. Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, Ford поворачивал с Московской на Азаровскую и не пропустил Nissan, ехавший прямо. Фото УГИБДД по Калужской области В результате этого ДТП пострадали три человека — 36-летняя пассажирка Nissan X-Trail и двое детей-пассажиров Ford Fusion. Оба, 12-летний мальчик и семилетняя девочка, отделались ушибами лица. Женщина была доставлена в больницу с ушибом ноги.
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