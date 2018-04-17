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В Кривом Роге произошло смертельное ДТП
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В Кривом Роге произошло смертельное ДТП 

News.ru 1 час назад
Жертвами ДТП, которое произошло в Кривом Роге, стали как минимум восемь человек, ещё 17 пострадали. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
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