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На Среднем Урале стало меньше ДТП из-за плохих дорог
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На Среднем Урале стало меньше ДТП из-за плохих дорог 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За 2017 год и первые три месяца 2018-го в Свердловской области в среднем на 15% снизилось количество ДТП, а также число погибших и раненных в них. Вдвое уменьшилась детская смертность и почти на 20% — детский травматизм. Стало меньше происшествий с участием пешеходов и по вине нетрезвых водителей, передает "Уралинформбюро".
С ноября 2017 года по март 2018-го число автоаварий, сопутствующим фактором которых явились неудовлетворительные условия дорожной сети, снизилось почти в два раза в сравнении с предыдущим осенне-зимним периодом.
Эти данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, которое провел замгубернатора области Азат Салихов. Он призвал членов комиссии к усилению мер по сохранению безопасности движения: «Еще многое предстоит сделать. Мы должны постоянно анализировать ситуацию в каждом муниципалитете, „подтягивать“ отстающих».
В регионе продолжат работу над повышением стандартов обустройства улично-дорожной сети, в том числе пешеходных переходов, отметили в департаменте информполитики региона. Так, все пешеходные переходы должны быть отмечены дорожными знаками на желто-зеленом фоне, огорожены и освещены. Сегодня из 5 000 «пешеходников», расположенных в городах области на дорогах местного значения, новым стандартам соответствует 3 500. Чтобы привести их в порядок, 41 муниципалитету выделят около 300 миллионов рублей из регионального бюджета.
Стоит напомнить, на днях лишился должности 13 лет возглавлявший свердловское управление ГИБДД Юрий Демин.
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