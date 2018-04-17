На Среднем Урале стало меньше ДТП из-за плохих дорог

За 2017 год и первые три месяца 2018-го в Свердловской области в среднем на 15% снизилось количество ДТП, а также число погибших и раненных в них. Вдвое уменьшилась детская смертность и почти на 20% — детский травматизм. Стало меньше происшествий с участием пешеходов и по вине нетрезвых водителей, передает "Уралинформбюро"

С ноября 2017 года по март 2018-го число автоаварий, сопутствующим фактором которых явились неудовлетворительные условия дорожной сети, снизилось почти в два раза в сравнении с предыдущим осенне-зимним периодом.

Эти данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, которое провел замгубернатора области Азат Салихов . Он призвал членов комиссии к усилению мер по сохранению безопасности движения: «Еще многое предстоит сделать. Мы должны постоянно анализировать ситуацию в каждом муниципалитете, „подтягивать“ отстающих».

В регионе продолжат работу над повышением стандартов обустройства улично-дорожной сети, в том числе пешеходных переходов, отметили в департаменте информполитики региона. Так, все пешеходные переходы должны быть отмечены дорожными знаками на желто-зеленом фоне, огорожены и освещены. Сегодня из 5 000 «пешеходников», расположенных в городах области на дорогах местного значения, новым стандартам соответствует 3 500. Чтобы привести их в порядок, 41 муниципалитету выделят около 300 миллионов рублей из регионального бюджета.