Ряд улиц Ростова-на-Дону закроют для транспорта в связи с Днем Победы

Как сообщает городской департамент автодорог, 26 апреля и 3 мая (4 мая — резервный день) с 17.00 до 00.30, а также 5 и 9 мая с 6.00 до 24.00 будет прекращено движение по Театральной площади.

5 и 9 мая с 6.00 до 24.00 для транспорта закроют.

На это же время 9 мая перекроют улицу Большую Садовую от проспекта Ворошиловского до Театральной площади.

Кроме того, в День Победы с 6.00 до 10.00 будет прекращено движение.

Также сообщается, что 26 апреля и 3 мая (4 мая — резервный день) с 17.00 до 00.30, а также 5 мая с 6.00 до 24.00 и 9 мая с 6.00 до 12.00 на время прохождения колонны военной техники частично ограничат движение по.