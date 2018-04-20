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Ряд улиц Ростова-на-Дону закроют для транспорта в связи с Днем Победы
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Ряд улиц Ростова-на-Дону закроют для транспорта в связи с Днем Победы 

АиФ Ростов 24 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, 26 апреля и 3 мая (4 мая — резервный день) с 17.00 до 00.30, а также 5 и 9 мая с 6.00 до 24.00 будет прекращено движение по Театральной площади.
5 и 9 мая с 6.00 до 24.00 для транспорта закроют.
На это же время 9 мая перекроют улицу Большую Садовую от проспекта Ворошиловского до Театральной площади.
Кроме того, в День Победы с 6.00 до 10.00 будет прекращено движение.
Также сообщается, что 26 апреля и 3 мая (4 мая — резервный день) с 17.00 до 00.30, а также 5 мая с 6.00 до 24.00 и 9 мая с 6.00 до 12.00 на время прохождения колонны военной техники частично ограничат движение по.
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