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Грузовик вспыхнул на МКАД
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Грузовик вспыхнул на МКАД 

Рамблер 1 час назад
Грузовая машина воспламенилась на МКАД вечером 16 апреля. Инцидент произошёл на внешней стороне кольцевой автодороги. Грузовик загорелся на участке между Каширским шоссе и селом Беседы. Как сообщили очевидцы происшествия, перед тем, как загореться, машина не попадала в аварию и не сталкивалась ни с другими участниками движения, ни с ограждением. Также свидетели заявляют, что никто в ходе ЧП не пострадал. На кадрах видно, что водитель грузовика пытается что-то сделать, чтобы уменьшить огонь. Пока нет информации о происшествии от столичного главка ГИБДД.
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