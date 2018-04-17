Дальше шатл не идет: в дни матчей ЧМ самарцы будут много ходить пешком

В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре вокруг площади Куйбышева значительно увеличат зону ограничения для движения транспорта. Об этом во время профильного комитета в губернской думы рассказал врио Министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

— Гостей мундиаля на автобусах спецмаршрутов (шатлах) будут возить до трех конечных пунктов: площадь Революции, цирк и железнодорожный вокзал. Отсюда фанаты пойдут пешком на площадь Куйбышева, — уточнил руководитель автомобильного ведомства.

Эти ограничения вводят, чтобы максимально разгрузить улицы города от фонового транспорта.

В остальное время пешеходную зону ограничат двумя кварталами. Движение ограничат в кварталах, которые примыкают к площади имени Куйбышева. Речь идет об улицах Фрунзе, Шостаковича, Молодогвардейской и Волжском проспекте. Чтобы проехать на эту территорию, местные жители будут получать специальные пропуска. Их начнут выдавать с мая в районных администрациях.

В Самаре пройдет шесть матчей мундиаля: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).