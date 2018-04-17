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Девять школьников отравились неизвестным алкоголем в Тыве
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Девять школьников отравились неизвестным алкоголем в Тыве 

360tv.ru 1 час назад
Девять тувинских школьников были госпитализированы с отравлением неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители СК России по региону.
Девять подростков госпитализированы в республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии
пресс-служба СК России по региону.
Следователи уже начали проверку по факту произошедшего. Специалисты проведут судебно-медицинские экспертизы, а также установят место, где подростки купили алкоголь.
Трое молодых людей попали в реанимацию в состоянии комы после посещения ночного клуба в Нарьян‐Маре. Два парня и девушка участвовали в конкурсе по распитию алкоголя в увеселительном заведении. По его условиям состязания нужно было выпить 15 коктейлей общим объемом примерно 750 миллилитров за одну минуту. Победитель в подарок должен был получить бесплатный алкоголь от заведения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли всю алкогольную продукцию из клуба, там провели проверку. Медики сообщили, что пострадавшие уже пришли в себя.
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