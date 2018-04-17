Девять школьников отравились неизвестным алкоголем в Тыве

Девять тувинских школьников были госпитализированы с отравлением неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители СК России по региону.

Девять подростков госпитализированы в республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии

Следователи уже начали проверку по факту произошедшего. Специалисты проведут судебно-медицинские экспертизы, а также установят место, где подростки купили алкоголь.