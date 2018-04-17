Шашлыки и пьянка во дворе на северо‐востоке Москвы закончились массовой дракой

Столичные полицейские выясняют обстоятельства драки с участием 15 человек. Потасовка завязалась поздно вечером 15 апреля во время посиделок рядом с жилым домом, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах

Сначала в дежурную часть позвонил мужчина, рассказавший, что в районе дома № 6 на Федоскинской улице неизвестные люди распивали алкоголь и жарили шашлыки, а затем избили его. Ко всему прочему, компания начала ломать машину потерпевшего.

Вскоре в полицию поступил новый звонок. На этот раз очевидец сообщил о драке 15 человек по тому же адресу. Правда, спустя некоторое время правоохранители получили еще одно обращение, где говорилось, что в потасовке участвуют только пятеро.

Когда полицейские приехали на место, выяснилось, что между двумя отдыхающими компаниями произошел скандал, переросший в драку. Троих мужчин задержали на месте. Каждому из них понадобилась медицинская помощь.

На днях массовая драка произошла в тюрьме строгого режима в американском штате Южная Каролина. В итоге семь заключенных погибли.