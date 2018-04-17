На улице «Героев АТО» погибли восемь человек

В ДТП в Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) погибли восемь человек, сообщили в областной полиции.

«По предварительным данным, в результате аварии погибли восемь человек, более 18 доставлены в больницу», — передает ТАСС сообщение полиции.

ДТП произошло во вторник утром на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО (название силовой операции в Донбассе).

Участниками ДТП стали легковой автомобиль, микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий города.

Полиция открыла уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».