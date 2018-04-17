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На улице «Героев АТО» погибли восемь человек
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На улице «Героев АТО» погибли восемь человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ДТП в Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) погибли восемь человек, сообщили в областной полиции.
«По предварительным данным, в результате аварии погибли восемь человек, более 18 доставлены в больницу», — передает ТАСС сообщение полиции.
ДТП произошло во вторник утром на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО (название силовой операции в Донбассе).
Участниками ДТП стали легковой автомобиль, микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий города.
Полиция открыла уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».
Напомним, 6 марта автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева.
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