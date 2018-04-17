Опубликованы фотографии с места опрокидывания автомобиля в Сулажгоре

Машина перевернулась в месте, где ведутся ремонтные работы.

Сайт dtpptz опубликовал фотографии с места опрокидывания автомобиля « Митсубиси Лансер» на пересечении улицы Транспортной и Пряжинского шоссе.

Напомним, авария произошла вчера утром. Как выяснилось, ДТП случилось в месте, где ведутся ремонтные работы. По информации ГИБДД, 62-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Пострадавшему водителю было назначено амбулаторное лечение.