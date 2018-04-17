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Опубликованы фотографии с места опрокидывания автомобиля в Сулажгоре
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Опубликованы фотографии с места опрокидывания автомобиля в Сулажгоре 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Машина перевернулась в месте, где ведутся ремонтные работы.
Сайт dtpptz опубликовал фотографии с места опрокидывания автомобиля «Митсубиси Лансер» на пересечении улицы Транспортной и Пряжинского шоссе.
Напомним, авария произошла вчера утром. Как выяснилось, ДТП случилось в месте, где ведутся ремонтные работы. По информации ГИБДД, 62-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Пострадавшему водителю было назначено амбулаторное лечение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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