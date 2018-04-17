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Таксист снял деньги с карты забывчивого челябинца
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Таксист снял деньги с карты забывчивого челябинца 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Таксист потратил деньги с банковской карты челябинца, оставившего кошелёк в машине, сообщают в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В полицию обратился житель Металлургического района. Мужчина сообщил, что ранним утром 16 апреля добирался домой на такси, а через некоторое время после поездки понял, что оставил в автомобиле кошелёк с наличными и банковской картой. В это время на телефон челябинца стали поступать сообщения о покупках на общую сумму около 7 тысяч рублей, которые совершили с использованием его карты. Мужчина вновь вызвал автомобиль, однако водитель всё отрицал.
«Росгвардейцы доложили все обстоятельства в дежурную часть и приняли решение о задержании таксиста. Им оказался 24-летний местный житель. Позже в отделе полиции подозреваемый признался правоохранителям, что, воспользовавшись забывчивостью пассажира, потратил наличные денежные средства, принадлежащие потерпевшему, а также осуществлял покупки по его банковской карте», — рассказали в ведомстве.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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